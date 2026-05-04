Habrá Festival del Asado y la Cerveza 2026 cerca de CDMX: ¿cuándo y dónde es?

Si eres de buen comer, no te puedes perder la quinta edición del Festival Amantes del Asado y la Cerveza Artesanal 2026, un evento cerca de CDMX ideal para quienes disfrutan de una carnita al calor de las brasas con una chela bien helada.

“Parrilleros despertarán tus sentidos con el aroma y sabor de la carne asada, acompañada de una de las bebidas más exquisitas”, indicó BY MAAPPI, organizadora del evento, en un comunicado.

Foto: Cortesía

Así será el Festival del Asado y la Cerveza 2026

Para esta edición, el festival gastronómico contará con expositores de cerveza artesanal que ofrecerán sus mejores propuestas para quienes buscan opciones distintas a las comerciales. Además, asistirán parrilleros nacionales e internacionales para deleitar al público con su sazón.

Por si fuera poco, el lugar contará con una zona para disfrutar de un picnic o, si lo prefieres, espacios con mesas para degustar tus alimentos. También habrá un área infantil para los más pequeños.

Mientras la carne se asa, artistas amenizarán el evento con música en vivo, para cerrar el fin de semana con broche de oro.

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¿Cuándo es el Festival del Asado y la Cerveza 2026?

El Festival Amantes del Asado y la Cerveza 2026 se llevará a cabo el sábado 1 de agosto, a partir de las 12:00 horas. La sede será la Mansión Tepotzotlán, ubicada en Mariano Galván 35, barrio Tlacateco, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

La entrada general tiene un costo de $150, mientras que el acceso VIP cuesta $300. Los boletos se pueden adquirir en línea a través de la plataforma Ticket Planet.

Se recomienda asistir con ropa cómoda y acorde al clima caluroso de la temporada. Además, el evento contará con valet parking y será pet friendly, por lo que también podrás llevar a tus mascotas.

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¿Cómo llegar a Tepotzotlán?

Si planeas llegar en auto, deberás tomar la autopista México–Querétaro (57D) hacia el norte desde la CDMX. El trayecto es de aproximadamente 40 kilómetros, con una duración de 45 minutos a 1 hora, dependiendo del tráfico.

También hay opciones en transporte público. Puedes tomar el Tren Suburbano hasta la estación Lechería y, desde ahí, abordar una combi o camión rumbo a Tepotzotlán; el recorrido es de aproximadamente 10 minutos.

Otra opción es viajar en autobús desde la Terminal de Observatorio o la Terminal del Norte, ya que existen rutas directas a este Pueblo Mágico. El viaje dura alrededor de una hora y media.

Así que ya lo sabes: si estás buscando un plan diferente para salir de la rutina, comer delicioso y disfrutar de buena música, el Festival del Asado y la Cerveza 2026 cerca de CDMX es una opción que no puedes dejar pasar.